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Названо найпопулярніші авіакомпанії
в Україні (інфографіка)

Названо найпопулярніші авіакомпанії в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:50

Названо найпопулярніші авіакомпанії в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Украероруху.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:50

Щось інфографіка підкачала )))
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:10

к сожалению у МАУ количество не переходит в качество - уровень сервиса значительно ухудшился за последние годы...
Тракторист
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