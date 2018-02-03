Про це повідомляє прес-служба Украероруху.
Дивися повний текст Названо найпопулярніші авіакомпанії в Україні (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2018 09:50
Названо найпопулярніші авіакомпанії в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найпопулярніші авіакомпанії в Україні (інфографіка).
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:10
к сожалению у МАУ количество не переходит в качество - уровень сервиса значительно ухудшился за последние годы...
реклама
|