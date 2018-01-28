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Робота в Києві: яких
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Робота в Києві: яких вакансій найбільше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 10:20

Робота в Києві: яких вакансій найбільше

Пропонуємо до обговорення:
У Києві станом на 1 січня 2018 року на обліку в столичному центрі зайнятості перебувають близько 8 тис. безробітних.

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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 10:20

еще одно подтверждение бесполезности нынешнего "образования"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 11:17

"В Киеве по состоянию на 1 января 2018 года на учете в столичном центре занятости находятся около 8 тыс. безработных. Между тем, в начале прошлого года их было 26 тыс."
Вывод: 26тыс-8тыс=18тыс. REST IN PEACE !
pashko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 11:34

Почему нет вакансий реформаторов?
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