У Києві станом на 1 січня 2018 року на обліку в столичному центрі зайнятості перебувають близько 8 тис. безробітних.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 10:20
Робота в Києві: яких вакансій найбільше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робота в Києві: яких вакансій найбільше.
Додано: Пон 05 лют, 2018 11:17
"В Киеве по состоянию на 1 января 2018 года на учете в столичном центре занятости находятся около 8 тыс. безработных. Между тем, в начале прошлого года их было 26 тыс."
Вывод: 26тыс-8тыс=18тыс. REST IN PEACE !
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