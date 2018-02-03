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Фіскали порахували, скільки зняли штрафів з авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2018 10:55
Пропонуємо до обговорення:
В ДФС нарахували в Україні чверть мільйона машин з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Фіскали порахували, скільки зняли штрафів з авто на єврономерах
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Додано: Пон 05 лют, 2018 10:55
По 1000 гривен с машины? Маловато.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 10:55
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