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У січні оренда держмайна
принесла бюджету 111,246 млн...

У січні оренда держмайна принесла бюджету 111,246 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 11:52

У січні оренда держмайна принесла бюджету 111,246 млн...

Пропонуємо до обговорення:
У січні Фонд державного майна (ФДМ) перерахував до державного бюджету 111,246 млн гривень від оренди державного майна.

Дивися повний текст У січні оренда держмайна принесла бюджету 111,246 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 11:52

Фантастика!) т.е., аренда всего госимущества по всей стране генерирует меньше денег чем один крупный ТЦ! Эффективные управленцы!))...
mrbest
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