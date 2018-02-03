У січні Фонд державного майна (ФДМ) перерахував до державного бюджету 111,246 млн гривень від оренди державного майна.
Дивися повний текст У січні оренда держмайна принесла бюджету 111,246 млн гривень.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 11:52
У січні оренда держмайна принесла бюджету 111,246 млн...
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Дивися повний текст У січні оренда держмайна принесла бюджету 111,246 млн гривень.
Додано: Пон 05 лют, 2018 11:52
Фантастика!) т.е., аренда всего госимущества по всей стране генерирует меньше денег чем один крупный ТЦ! Эффективные управленцы!))...
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