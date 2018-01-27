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ФГВФО відновив виплати
вкладникам Дельта Банку

ФГВФО відновив виплати вкладникам Дельта Банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 11:58

ФГВФО відновив виплати вкладникам Дельта Банку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду.

Дивися повний текст ФГВФО відновив виплати вкладникам Дельта Банку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 11:58

неплохо было бы указывать о какой очереди идёт речь - большинство вкладчиков уже полгода ждут начала выплат 4-й очереди...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:42

Тракторист
но не более 200 000 гривен
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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