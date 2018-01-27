Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду.
Дивися повний текст ФГВФО відновив виплати вкладникам Дельта Банку.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 11:58
ФГВФО відновив виплати вкладникам Дельта Банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО відновив виплати вкладникам Дельта Банку.
Додано: Пон 05 лют, 2018 11:58
неплохо было бы указывать о какой очереди идёт речь - большинство вкладчиков уже полгода ждут начала выплат 4-й очереди...
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:42
Тракторист
но не более 200 000 гривен
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
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