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Газ для населення може подорожчати з квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Ця інформація міститься в аналізі проекту фінансового плану НАК "Нафтогаз України"
Дивися повний текст Газ для населення може подорожчати з квітня
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R2
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:03
пора уже менять эту антинародную власть...
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Тракторист
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:25
ооо чувствую к осени єлекстричество по 5 грн за киловатт будет..
патриотам пофиг, они усе в Польше поднимают єкономику)
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andrey743
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:42
Тракторист написав:
пора уже менять эту антинародную власть...
кого приглашать будем?
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Деньги
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:47
Деньги написав:
кого приглашать будем?
по Вашему лучше просто наблюдать?
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r_skrypnik
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:53
r_skrypnik написав:
по Вашему лучше просто наблюдать?
лучше наблюдать, если не знаешь на кого менять
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Деньги
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:55
Пока есть солома , хворост и сухие дрова бесплатно надо ими запасаться , потом будет поздно
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makishin60
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:56
а почему только на 62%? а слабо на 162%? дострыбались?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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RomanTik
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Додано: Пон 05 лют, 2018 13:08
Тракторист написав:
пора уже менять эту антинародную власть...
Чисто для себя. А на кого менять будете?
r_skrypnik написав:
по Вашему лучше просто наблюдать?
Не хочется менять шило на мыло.
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Harry
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Додано: Пон 05 лют, 2018 13:10
Правильно.
Назло врагу...
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serg_vronsky
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