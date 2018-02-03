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Газ для населення може
подорожчати з квітня

Газ для населення може подорожчати з квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:03

Газ для населення може подорожчати з квітня

Пропонуємо до обговорення:
Ця інформація міститься в аналізі проекту фінансового плану НАК "Нафтогаз України"

Дивися повний текст Газ для населення може подорожчати з квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:03

пора уже менять эту антинародную власть...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:25

ооо чувствую к осени єлекстричество по 5 грн за киловатт будет..
патриотам пофиг, они усе в Польше поднимают єкономику)
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:42

  Тракторист написав:пора уже менять эту антинародную власть...

кого приглашать будем?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:47

  Деньги написав: кого приглашать будем?

по Вашему лучше просто наблюдать?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:53

  r_skrypnik написав: по Вашему лучше просто наблюдать?

лучше наблюдать, если не знаешь на кого менять
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:55

Пока есть солома , хворост и сухие дрова бесплатно надо ими запасаться , потом будет поздно
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:56

а почему только на 62%? а слабо на 162%? дострыбались?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:08

Re: Газ для населення може подорожчати з квітня

  Тракторист написав:пора уже менять эту антинародную власть...

Чисто для себя. А на кого менять будете?
  r_skrypnik написав:по Вашему лучше просто наблюдать?

Не хочется менять шило на мыло.
Harry
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:10

Правильно.
Назло врагу...
serg_vronsky
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