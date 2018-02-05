Газ для населення може подорожчати з квітня

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
galex написав: 1. а я разве где-то утверждал что вы завидовали? это была демонстрация того, что на каждую инициативу как правило находится 2 критика с диаметрально противоположными претензиями. от чего критика смотрится несколько глуповато. 2. парадокс в том, что больше всего возмущаются действиями правительства те, кто как бы малоимущие, т.е. те, кто имеют права на субсидии. в то время как среди тех, кому хватает дохода ее не получать, критиков совсем малый процент. То есть недоволен тот, за которого платит другой. Кстати говоря, деньги для Крыма тоже рисуются не из воздуха. За них платят просто все "материковые" налогоплательщики. 3. oh, wait.. это был такой намек на то, что они уже существуют, и давно. ну вот может мне не хватает собственного iq понять эту логику, разъясните с вашей стороны.
С чего ты взял что в Крыму газ субсидируется. В России почти везде газ по 2 гривны куб. А не только в Крыму. Так что можешь не оправдывать своих хозяев.
galex написав: 1. а я разве где-то утверждал что вы завидовали? это была демонстрация того, что на каждую инициативу как правило находится 2 критика с диаметрально противоположными претензиями. от чего критика смотрится несколько глуповато. 2. парадокс в том, что больше всего возмущаются действиями правительства те, кто как бы малоимущие, т.е. те, кто имеют права на субсидии. в то время как среди тех, кому хватает дохода ее не получать, критиков совсем малый процент. То есть недоволен тот, за которого платит другой. Кстати говоря, деньги для Крыма тоже рисуются не из воздуха. За них платят просто все "материковые" налогоплательщики. 3. oh, wait.. это был такой намек на то, что они уже существуют, и давно. ну вот может мне не хватает собственного iq понять эту логику, разъясните с вашей стороны.
С чего ты взял что в Крыму газ субсидируется. В России почти везде газ по 2 гривны куб. А не только в Крыму. Так что можешь не оправдывать своих хозяев.
galex написав:парадокс в том, что больше всего возмущаются действиями правительства те, кто как бы малоимущие, т.е. те, кто имеют права на субсидии. в то время как среди тех, кому хватает дохода ее не получать, критиков совсем малый процент. То есть недоволен тот, за которого платит другой.
откуда данные?
oh, wait.. это был такой намек на то, что они уже существуют, и давно.
где можно посмотреть соц. норму для субсидий? (ну так чтобы не быть голословным)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
galex написав: 1. а я разве где-то утверждал что вы завидовали? это была демонстрация того, что на каждую инициативу как правило находится 2 критика с диаметрально противоположными претензиями. от чего критика смотрится несколько глуповато. 2. парадокс в том, что больше всего возмущаются действиями правительства те, кто как бы малоимущие, т.е. те, кто имеют права на субсидии. в то время как среди тех, кому хватает дохода ее не получать, критиков совсем малый процент. То есть недоволен тот, за которого платит другой. Кстати говоря, деньги для Крыма тоже рисуются не из воздуха. За них платят просто все "материковые" налогоплательщики. 3. oh, wait.. это был такой намек на то, что они уже существуют, и давно. ну вот может мне не хватает собственного iq понять эту логику, разъясните с вашей стороны.
С чего ты взял что в Крыму газ субсидируется. В России почти везде газ по 2 гривны куб. А не только в Крыму. Так что можешь не оправдывать своих хозяев.
Крым весь скопом субсидируется из бюджета РФ. Не знаю как сейчас, но в прошлые годы это была сумма гораздо более половины всех расходов. "Моим хозяином" является исключительно здравый смысл. Которого с нашествием платных зрадо#$ов на этот форум становится порой слишком мало. Я даже иногда подозреваю что минстець специально нанимает малообразованных пропагандировать против, чтобы поднимать рейтинг шоколадного "от противного". И дешево и непрямолинейно. Особенно часто это чувство возникает от зрелища Михомайданчиков.
Слив защитан. А теперь прочитай ещё раз. Что ты пишешь, РЕЧЬ ИДЁТ ПРО ГАЗ. . Я тебе показал, что нет в Крыму никакого субсидирования газа. И стоит он 2 гривны куб, как и по большей части РФ. Почему там нет никаких мировых цен. А ты ловко съехал с темы. С какого перепугу он в Украине должен стоить 7—11 гривен куб по мировым ценам? Взять тех же США. Почему там нет никаких мировых цен на бензин, бенз стоит дешевле чем в Украине. , а половину нефти они импортируют, как Украина половину газа. А твои хозяева лапшу вешают, что мировые цены нужны из-за импорта чтобы типа коррупции небыло. А в штатах тогда получается коррупция. ну и где твой смысл теперь?
galex написав: 1. а я разве где-то утверждал что вы завидовали? это была демонстрация того, что на каждую инициативу как правило находится 2 критика с диаметрально противоположными претензиями. от чего критика смотрится несколько глуповато. 2. парадокс в том, что больше всего возмущаются действиями правительства те, кто как бы малоимущие, т.е. те, кто имеют права на субсидии. в то время как среди тех, кому хватает дохода ее не получать, критиков совсем малый процент. То есть недоволен тот, за которого платит другой. Кстати говоря, деньги для Крыма тоже рисуются не из воздуха. За них платят просто все "материковые" налогоплательщики. 3. oh, wait.. это был такой намек на то, что они уже существуют, и давно. ну вот может мне не хватает собственного iq понять эту логику, разъясните с вашей стороны.
С чего ты взял что в Крыму газ субсидируется. В России почти везде газ по 2 гривны куб. А не только в Крыму. Так что можешь не оправдывать своих хозяев.
Батон - раз у тебя зазор с неподмытой Снигерией вчетверо по газу(типа свободный там рынок,жри его не хочу по 4рубаса=2грн/куб), скок там в путляндии зазор с нами по бензу, не подскажешь, втрое или в три с половиной раза, а? А то так хочется свой 5.7 на Тундряше отборным 95м заливать в Армянске и на шару, аж кюшать не могу!
yanyura написав:Социальные нормы ЖКХ 2018 в Украине:
Не жирновато ли малообеспеченным на субсидии 13,65 кв.м. на человека + 35,22 кв.м. на домовладение. Это на семью из 3 чел. 76 квадратов выходит. И это у социально незащищенных. Это ж сколько с защищенных должно быть?
Как по мне 10 квадратов на человека + 10 на семью вполне достаточно.