Газ для населення може подорожчати з квітня

galex написав:

1. а я разве где-то утверждал что вы завидовали? это была демонстрация того, что на каждую инициативу как правило находится 2 критика с диаметрально противоположными претензиями. от чего критика смотрится несколько глуповато. 2. парадокс в том, что больше всего возмущаются действиями правительства те, кто как бы малоимущие, т.е. те, кто имеют права на субсидии. в то время как среди тех, кому хватает дохода ее не получать, критиков совсем малый процент. То есть недоволен тот, за которого платит другой. Кстати говоря, деньги для Крыма тоже рисуются не из воздуха. За них платят просто все "материковые" налогоплательщики. 3. oh, wait.. это был такой намек на то, что они уже существуют, и давно. ну вот может мне не хватает собственного iq понять эту логику, разъясните с вашей стороны.