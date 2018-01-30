Міністр освіти і науки Лілія Гриневич запевняє, що на вчителів очікує чергове підвищення заробітної плати.
Дивися повний текст Вчителям вкотре підвищать зарплати - міністр.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:05
Вчителям вкотре підвищать зарплати - міністр
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Дивися повний текст Вчителям вкотре підвищать зарплати - міністр.
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:05
Брешет лилия как последний пёс. Какие ОТ 6—8, открываем вакансии Харьков и видим почти везде, как была минималка так и осталась. Сколько можно уже этой брехни и очковтирательства.
Востаннє редагувалось Золотой батон в Пон 05 лют, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:07
Враньё. Уборщицам подняли. А учителям как бы подняли и отняли надбавки. В Сумме от буджета пришла таже сумма. Позор!
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