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Вчителям вкотре підвищать
зарплати - міністр

Вчителям вкотре підвищать зарплати - міністр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:05

Вчителям вкотре підвищать зарплати - міністр

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич запевняє, що на вчителів очікує чергове підвищення заробітної плати.

Дивися повний текст Вчителям вкотре підвищать зарплати - міністр.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:05

Брешет лилия как последний пёс. Какие ОТ 6—8, открываем вакансии Харьков и видим почти везде, как была минималка так и осталась. Сколько можно уже этой брехни и очковтирательства.
Востаннє редагувалось Золотой батон в Пон 05 лют, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:07

Враньё. Уборщицам подняли. А учителям как бы подняли и отняли надбавки. В Сумме от буджета пришла таже сумма. Позор!
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