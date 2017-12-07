Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ оштрафував іноземну компанію за набуття участі у банку.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:22
НБУ оштрафував іноземну компанію за набуття участі у банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ оштрафував іноземну компанію за набуття участі у банку.
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:25
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Додано: Пон 05 лют, 2018 13:05
Если сам банк сообщил, зачем вообще внимание обращать? И вообще, бизнес должен работать не с разрешения госструктур, а сообщая о происходящем
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