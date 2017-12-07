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НБУ оштрафував іноземну компанію
за набуття участі у банку

НБУ оштрафував іноземну компанію за набуття участі у банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:22

НБУ оштрафував іноземну компанію за набуття участі у банку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.

Дивися повний текст НБУ оштрафував іноземну компанію за набуття участі у банку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:22

Д У Р Д О М!!!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:25

  Moimir написав:Д У Р Д О М!!!

Наоборот, правильно сделал
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:05

Если сам банк сообщил, зачем вообще внимание обращать? И вообще, бизнес должен работать не с разрешения госструктур, а сообщая о происходящем
max_us_ua
 
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