|
|
|
Facebook шкодить суспільству більше, ніж McDonald's -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:44
Пропонуємо до обговорення:
Можливо, Walmart і McDonald's і шкодять суспільству, але за ступенем негативного впливу Facebook вдалося перегнати їх обох. Ппринаймні, так відповіли 2000 американців в опитуванні дослідницької компанії Honest Data, пише Business Insider.
Дивися повний текст Facebook шкодить суспільству більше, ніж McDonald's - опитування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79847
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:44
Люди начали на 50 млн. часов меньше проводить времени потому, что "интересных людей" в Фейсбуке НЕТ.
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2193
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|93
|
|
|1
|39
|
|
|3
|97
|
реклама
|