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Facebook шкодить суспільству
більше, ніж McDonald's -...

Facebook шкодить суспільству більше, ніж McDonald's -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:44

Facebook шкодить суспільству більше, ніж McDonald's -...

Пропонуємо до обговорення:
Можливо, Walmart і McDonald's і шкодять суспільству, але за ступенем негативного впливу Facebook вдалося перегнати їх обох. Ппринаймні, так відповіли 2000 американців в опитуванні дослідницької компанії Honest Data, пише Business Insider.

Дивися повний текст Facebook шкодить суспільству більше, ніж McDonald's - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:44

Люди начали на 50 млн. часов меньше проводить времени потому, что "интересных людей" в Фейсбуке НЕТ.
myshapiton
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