Ціни на нафту продовжують знижуватися в понеділок після падіння за підсумками попереднього тижня.
Дивися повний текст Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent подешевшала до $67,91 за барель.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:48
Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent подешевшала...
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Дивися повний текст Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent подешевшала до $67,91 за барель.
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:48
Доллар дешевеет,нефть тоже почему топливо на заправках не дешевеет?Эксперды,где ваши коментарии?Когда нефть и доллар поднимаются азс реаги рует мгновенным ростом цен.
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