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Ціни на нафту продовжують
знижуватися, Brent подешевшала...

Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent подешевшала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:48

Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent подешевшала...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту продовжують знижуватися в понеділок після падіння за підсумками попереднього тижня.

Дивися повний текст Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent подешевшала до $67,91 за барель.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:48

Доллар дешевеет,нефть тоже почему топливо на заправках не дешевеет?Эксперды,где ваши коментарии?Когда нефть и доллар поднимаются азс реаги рует мгновенным ростом цен.
sena_2008atp
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