Близько 600 тис. дітей, які живуть у неповних сім'ях, зараз не отримують аліменти
Дивися повний текст За кожен день прострочення у сплаті аліментів можна буде вимагати неустойку.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 13:08
За кожен день прострочення у сплаті аліментів можна буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За кожен день прострочення у сплаті аліментів можна буде вимагати неустойку.
Додано: Пон 05 лют, 2018 13:08
Сложно назвать отцом того, кто целенаправлено лишает своего ребенка помощи.
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