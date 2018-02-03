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За кожен день прострочення у
сплаті аліментів можна буде...

За кожен день прострочення у сплаті аліментів можна буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:08

За кожен день прострочення у сплаті аліментів можна буде...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 600 тис. дітей, які живуть у неповних сім'ях, зараз не отримують аліменти

Дивися повний текст За кожен день прострочення у сплаті аліментів можна буде вимагати неустойку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:08

Сложно назвать отцом того, кто целенаправлено лишает своего ребенка помощи.
LOKY
 
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