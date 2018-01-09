Про це повідомила прес-служба проекту.
Дивися повний текст Росія похвалилася новим етапом будівництва Кримського мосту.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 13:11
Росія похвалилася новим етапом будівництва Кримського мосту
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Дивися повний текст Росія похвалилася новим етапом будівництва Кримського мосту.
Додано: Пон 05 лют, 2018 13:59
что построят нет сомнений. А для чего? Ролик "Девятов об Украине" на ютюбе дает ответ
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