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Росія похвалилася новим етапом
будівництва Кримського мосту

Росія похвалилася новим етапом будівництва Кримського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:11

Росія похвалилася новим етапом будівництва Кримського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба проекту.

Дивися повний текст Росія похвалилася новим етапом будівництва Кримського мосту.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:11

"Хвастаться" и "строить" - два совершенно разных глагола...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:59

что построят нет сомнений. А для чего? Ролик "Девятов об Украине" на ютюбе дает ответ
PSPoldman
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