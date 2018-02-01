RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Замовляйте картку
Monobank через Finance.ua

Замовляйте картку Monobank через Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:44

Замовляйте картку Monobank через Finance.ua

Пропонуємо до обговорення:
Лише кілька кліків - і ви власник картки з кредитним лімітом до 100 тис. гривень, пільговим періодом до 62 днів і низькою щомісячною комісією за кредитом.

Дивися повний текст Замовляйте картку Monobank через Finance.ua.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79847
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:44

Кредитную карту от Monobank можно получить ТОЛЬКО через мобильное приложение.Указанный здесь сервис с монобанком вообще НЕ РАБОТАЕТ!Не вводите людей в заблуждение,проверяйте,всё-таки уважаемое издание.
alarm6969
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Російський рубль опинився під загрозою через санкції США 1 ... 7, 8, 9
R2 » Чет 01 лют, 2018 14:11
82 3303
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 00:33
Михалыч
Акції німецьких автогігантів пішли "в мінус" через страйки
R2 » Суб 03 лют, 2018 00:31
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 00:31
buratinyo
В АМКУ повідомили, скільки втрачає держбюджет через...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 13:30
2 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 13:32
vasia_fin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52493)
05.02.2018 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.