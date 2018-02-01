Лише кілька кліків - і ви власник картки з кредитним лімітом до 100 тис. гривень, пільговим періодом до 62 днів і низькою щомісячною комісією за кредитом.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 13:44
Замовляйте картку Monobank через Finance.ua
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Замовляйте картку Monobank через Finance.ua.
Додано: Пон 05 лют, 2018 13:44
Кредитную карту от Monobank можно получить ТОЛЬКО через мобильное приложение.Указанный здесь сервис с монобанком вообще НЕ РАБОТАЕТ!Не вводите людей в заблуждение,проверяйте,всё-таки уважаемое издание.
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