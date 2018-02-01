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Замовляйте картку
Monobank через Finance.ua

Замовляйте картку Monobank через Finance.ua
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:46

Re: Замовляйте картку Monobank через Finance.ua

Гугл блочит 6грн для проверки карты и потом отменяет.

ЗЫ: при добавление карты в Андроид пей тоже самое.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1359
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