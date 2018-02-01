Гугл блочит 6грн для проверки карты и потом отменяет.
ЗЫ: при добавление карты в Андроид пей тоже самое.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:46
Re: Замовляйте картку Monobank через Finance.ua
Гугл блочит 6грн для проверки карты и потом отменяет.
ЗЫ: при добавление карты в Андроид пей тоже самое.
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