RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Іноземці зароблять на гривні

Іноземці зароблять на гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:47

Іноземці зароблять на гривні

Пропонуємо до обговорення:
Українські державні облігації викликали підвищений інтерес у нерезидентів

Дивися повний текст Іноземці зароблять на гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79897
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:47

Теперь наша очередь построить пирамиду госдолга ? Чужой опыт не учит.....
Сначала горячие деньги табуном заходят, потом так же дружно и выходят, создавая качели на валютном рынке. А государство при этом ещё платит 16,5 % годовых :-( Чудесный бизнес
Vitalych-new
 
Повідомлень: 937
З нами з: 04.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 05:11

Это не инвесторы, а барыги.
Ragnar
 
Повідомлень: 345
З нами з: 15.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зміцнення гривні триватиме недовго - прогноз аналітика 1, 2
R2 » Чет 01 лют, 2018 08:16
16 1069
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 10:27
Ratatui
Експерт назвав чотири причини обвалу гривні 1, 2
R2 » Чет 25 січ, 2018 09:19
15 1334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 січ, 2018 07:49
Vint
За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 24 січ, 2018 11:11
39 2848
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 23:00
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52591)
07.02.2018 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.