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Іноземці зароблять на гривні

Іноземці зароблять на гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:47

Іноземці зароблять на гривні

Пропонуємо до обговорення:
Українські державні облігації викликали підвищений інтерес у нерезидентів

Дивися повний текст Іноземці зароблять на гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:47

Теперь наша очередь построить пирамиду госдолга ? Чужой опыт не учит.....
Сначала горячие деньги табуном заходят, потом так же дружно и выходят, создавая качели на валютном рынке. А государство при этом ещё платит 16,5 % годовых :-( Чудесный бизнес
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 15:33

если учесть продажу земли через местечковых правителей ("халифов на час") правильное название статьи - "Иностранцы заработают".
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:25

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yama
 
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