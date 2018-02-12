Українські державні облігації викликали підвищений інтерес у нерезидентів
Дивися повний текст Іноземці зароблять на гривні.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 13:47
Іноземці зароблять на гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці зароблять на гривні.
Додано: Пон 05 лют, 2018 13:47
Теперь наша очередь построить пирамиду госдолга ? Чужой опыт не учит.....
Сначала горячие деньги табуном заходят, потом так же дружно и выходят, создавая качели на валютном рынке. А государство при этом ещё платит 16,5 % годовых :-( Чудесный бизнес
Додано: Суб 10 лют, 2018 15:33
если учесть продажу земли через местечковых правителей ("халифов на час") правильное название статьи - "Иностранцы заработают".
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