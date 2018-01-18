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Гонтареву викликали на килим: депутати хочуть відповідей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2018 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Депутати закликають все ще чинну Голову Нацбанку Валерію Гонтареву відзвітувати про виконану роботу, перш ніж відправити її у відставку.
Дивися повний текст Гонтареву викликали на килим: депутати хочуть відповідей на незручні запитання
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Додано: Пон 05 лют, 2018 14:03
Она должна отчитаться? Депутаты совсем не в курсе ситуации?
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