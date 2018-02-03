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Український криптовалютний бізнес може перебратися до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2018 14:32
Пропонуємо до обговорення:
Українська асоціація венчурного капіталу та прямих інвестицій прогнозує можливість виїзду українського криптовалютного бізнесу до країн, де на державному рівні створюються умови для успішної роботи з криптовалютою, зокрема до Білорусі.
Дивися повний текст Український криптовалютний бізнес може перебратися до Білорусі
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Додано: Пон 05 лют, 2018 14:32
..а кому собственно холодно-или-жарко от того, ГДЕ будут "работать" эти майнеры?!. - разве только энергосбытовые организации могут пострадать от потери выгодных потребителей своих мегаватт?!.. или объем "добытих" крипто-монеткаким-то образом влияет на курс нацвалюты-к-чему-либо?!..
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maestro71
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Додано: Пон 05 лют, 2018 15:24
maestro71 написав:
..а кому собственно холодно-или-жарко от того, ГДЕ будут "работать" эти майнеры?!. - разве только энергосбытовые организации могут пострадать от потери выгодных потребителей своих мегаватт?!.. или объем "добытих" крипто-монеткаким-то образом влияет на курс нацвалюты-к-чему-либо?!..
да чего там - пусть все уезжают, остаются одни пенсы и маргиналы. Так?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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RomanTik
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Додано: Пон 05 лют, 2018 15:50
Кто майнит крипту - ясен пень работает на дядю Вову или днр. Так что Матиос решил вопрос и заодно помог инвестиционному климату ....
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 16:08
maestro71 написав:
..а кому собственно холодно-или-жарко от того, ГДЕ будут "работать" эти майнеры?!. - разве только энергосбытовые организации могут пострадать от потери выгодных потребителей своих мегаватт?!.. или объем "добытих" крипто-монеткаким-то образом влияет на курс нацвалюты-к-чему-либо?!..
Представьте себе, влияют и на курс - спрос на криптовалюту, который удовлетворяют в том числе и майнеры, снижает давление на валютную пару гривна:доллар, так как уменьшают спрос на последний.
Криптовалюты, как альтернатива классическим инвестиционным активам, вызывает определенный интерес у инвесторов, а у украинцев, лишенных какого-либо фондового рынка и других инструментов вложений, кроме матраса с долларами и недвигой, так и подавно.
А так да, разделяю сарказм RomanTik - пусть уже все уедут, не жалко...
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Detractoris
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Додано: Пон 05 лют, 2018 16:41
Detractoris написав:
Представьте себе, влияют и на курс - спрос на криптовалюту, который удовлетворяют в том числе и майнеры, снижает давление на валютную пару гривна:доллар, так как уменьшают спрос на последний. Криптовалюты, как альтернатива классическим инвестиционным активам, вызывает определенный интерес у инвесторов, а у украинцев, лишенных какого-либо фондового рынка и других инструментов вложений, кроме матраса с долларами и недвигой, так и подавно. А так да, разделяю сарказм RomanTik - пусть уже все уедут, не жалко...
..не смешите мои я..ца!... о каких "инвестициях" и т.п. можно говрить, когда речь ведется о "мыльных пузырях"?!..да и о "притоке" валюты за "добытую крипту" - тоже даже щептать не приходится: в лучшем случае в Украину заходят копейки, необходимые для удовлетворения личных нужд майнеров, не более того.. остальное - на 99% уверен, оседает в оффшорных банках, в недвиге где-ниить в Испании и т.п... отток НЕглупых парней сам по себе печален, конечно, но!.. это СВОБОДНЫЙ мир (не за "колючку" же их сажать!!)..создавать условия норм.работы "реальным" ИТ-компаниям - да!.. помогать прохиндеям от "сиюминутных веяний крипто-моды"?! - ну "такое!!".. давайте тогда рассуждать о возможности культивирования марихуаны в наших климатич.условиях, чтоб пополнять бюджет от продажи "дури", кк в той же Перу, Колумбии и пр.. тоже - прибыльный "бизнес"!!
П.С.. ну и в заключение "темы" - Китай напрямую решил "попросить" ВСЕХ майнеров, умотать к едр..ей фене с территории страны, хот на Сев.полюс!!..это о ЧЕМ-то говрит?!... (удивительно, что именно "поросили", а не задавили танками, как студентов в 1998г!!)
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maestro71
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Додано: Пон 05 лют, 2018 17:11
maestro71
Блокчейн технологии это "неожиданно" не только криптовалюты.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 17:44
maestro71 написав: Detractoris написав:
Представьте себе, влияют и на курс - спрос на криптовалюту, который удовлетворяют в том числе и майнеры, снижает давление на валютную пару гривна:доллар, так как уменьшают спрос на последний. Криптовалюты, как альтернатива классическим инвестиционным активам, вызывает определенный интерес у инвесторов, а у украинцев, лишенных какого-либо фондового рынка и других инструментов вложений, кроме матраса с долларами и недвигой, так и подавно. А так да, разделяю сарказм RomanTik - пусть уже все уедут, не жалко...
..не смешите мои я..ца!... о каких "инвестициях" и т.п. можно говрить, когда речь ведется о "мыльных пузырях"?!..да и о "притоке" валюты за "добытую крипту" - тоже даже щептать не приходится: в лучшем случае в Украину заходят копейки, необходимые для удовлетворения личных нужд майнеров, не более того.. остальное - на 99% уверен, оседает в оффшорных банках, в недвиге где-ниить в Испании и т.п... отток НЕглупых парней сам по себе печален, конечно, но!.. это СВОБОДНЫЙ мир (не за "колючку" же их сажать!!)..создавать условия норм.работы "реальным" ИТ-компаниям - да!.. помогать прохиндеям от "сиюминутных веяний крипто-моды"?! - ну "такое!!".. давайте тогда рассуждать о возможности культивирования марихуаны в наших климатич.условиях, чтоб пополнять бюджет от продажи "дури", кк в той же Перу, Колумбии и пр.. тоже - прибыльный "бизнес"!!
П.С.. ну и в заключение "темы" - Китай напрямую решил "попросить" ВСЕХ майнеров, умотать к едр..ей фене с территории страны, хот на Сев.полюс!!..это о ЧЕМ-то говрит?!... (удивительно, что именно "поросили", а не задавили танками, как студентов в 1998г!!)
Чем можете подтвердить ваше утверждение "на 99% уверен, оседает в оффшорных банках, в недвиге где-ниить в Испании и т.п."?
P.S. Студентов давили танками в 1989.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 19:05
maestro71 написав:
давайте тогда рассуждать о возможности культивирования марихуаны в наших климатич.условиях, чтоб пополнять бюджет от продажи "дури", кк в той же Перу, Колумбии и пр.. тоже - прибыльный "бизнес"!!
и чем это плохо? В ЕС некоторые страны этим занимаются, в США отдельные штаты тоже легализовали. Тем кому нужно - находят и при запретах (правда сомнительного качества или вовсе синтетику используют). На счет вредности/привыкания - не вреднее алкоголя. Так почему тогда не легализовать?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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RomanTik
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