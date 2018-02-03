Український криптовалютний бізнес може перебратися до...

Додано: Пон 05 лют, 2018 15:50

Кто майнит крипту - ясен пень работает на дядю Вову или днр. Так что Матиос решил вопрос и заодно помог инвестиционному климату ....

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.