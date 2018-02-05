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Український криптовалютний
бізнес може перебратися до...

Український криптовалютний бізнес може перебратися до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 03:52

  RomanTik написав:
  maestro71 написав:..а кому собственно холодно-или-жарко от того, ГДЕ будут "работать" эти майнеры?!. - разве только энергосбытовые организации могут пострадать от потери выгодных потребителей своих мегаватт?!.. или объем "добытих" крипто-монеткаким-то образом влияет на курс нацвалюты-к-чему-либо?!..

да чего там - пусть все уезжают, остаются одни пенсы и маргиналы. Так?


ну собаки ещё останутся.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:30

  nitra написав:maestro71
Блокчейн технологии это "неожиданно" не только криптовалюты.

Тот неловкий момент когда хотел поумничать, но "пустил воздух" в лужу.

Поясню: разговор в этой новости и теме идет именно о майнинге и криптовалюте.
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