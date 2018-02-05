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Український криптовалютний бізнес може перебратися до...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 03:52
RomanTik написав: maestro71 написав:
..а кому собственно холодно-или-жарко от того, ГДЕ будут "работать" эти майнеры?!. - разве только энергосбытовые организации могут пострадать от потери выгодных потребителей своих мегаватт?!.. или объем "добытих" крипто-монеткаким-то образом влияет на курс нацвалюты-к-чему-либо?!..
да чего там - пусть все уезжают, остаются одни пенсы и маргиналы. Так?
ну собаки ещё останутся.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:30
nitra написав:maestro71
Блокчейн технологии это "неожиданно" не только криптовалюты.
Тот неловкий момент когда хотел поумничать, но "пустил воздух" в лужу.
Поясню: разговор в этой новости и теме идет именно о майнинге и криптовалюте.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 14:30
miroshnich007
..никто из спорящих со мной здесь почему-то НЕ отрегировал никак про новости из Китая, всячески и последовательно выметающих крипто-майниинговый "бизнес" из страны (один из шажков кстати: https://news.finance.ua/ru/news/-/41997 ... ovalyutami
)..
.уж ли китаезы менее "прозорливы", чем "Бацька всея Бульбы"?!..или не любят они "изи моней"?!..или все же что-то знают чуток более, чем "романтики-спекулянты"?!...
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Додано: Вів 06 лют, 2018 14:39
.."инвестиции".. говорите? - это "скока" ж кто-то "заработал", купив с пол-года назад коин по 11-13тыс баков, и получив на сегодня текущий прайс: https://news.finance.ua/ru/news/-/419982/bitcoin-stremitelno-desheveet-kurs-ruhnul-nizhe-novoj-psihologicheskoj-otmetki ???
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Додано: Сер 07 лют, 2018 04:43
Значит китаёсы считают, что профита для их страны не будет. А бацька может личный профит ищет.
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