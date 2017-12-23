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Концесійні дороги: в Україні
починають будівництво...

Концесійні дороги: в Україні починають будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 14:46

Концесійні дороги: в Україні починають будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні немає ресурсів для будівництва нових доріг. Але траси можуть будувати приватні інвестори і брати плату за проїзд.

Дивися повний текст Концесійні дороги: в Україні починають будівництво якісних, але платних трас.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 14:46

"она сокращает путь на 50-100 км из одного пункта в другой, ведь на автобане разрешается более высокая скорость движения."

Я наверное совсем поглупел, не могу понять как высокая скорость сокращает расстояние!? В некоторых местах можно перелетать?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:48

Re: Концесійні дороги: в Україні починають будівництво...

"В некоторых местах можно перелетать?"
На украинских дорогах и не такое происходит))
А если серьезно, то кто-то просто в школе плохо учился.
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