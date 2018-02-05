В Україні немає ресурсів для будівництва нових доріг. Але траси можуть будувати приватні інвестори і брати плату за проїзд.
Дивися повний текст Концесійні дороги: в Україні починають будівництво якісних, але платних трас.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 14:46
Концесійні дороги: в Україні починають будівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Концесійні дороги: в Україні починають будівництво якісних, але платних трас.
Додано: Пон 05 лют, 2018 14:46
"она сокращает путь на 50-100 км из одного пункта в другой, ведь на автобане разрешается более высокая скорость движения."
Я наверное совсем поглупел, не могу понять как высокая скорость сокращает расстояние!? В некоторых местах можно перелетать?
Додано: Пон 05 лют, 2018 15:48
Re: Концесійні дороги: в Україні починають будівництво...
"В некоторых местах можно перелетать?"
На украинских дорогах и не такое происходит))
А если серьезно, то кто-то просто в школе плохо учился.
Додано: Вів 06 лют, 2018 03:32
Это все из той же оперы, что и: "Когда-то считали трафик на дороге Одесса-Рени, но его оказалось мало" Ну так на "трассе" Николаев-Воссиятское
трафика тоже мало. Именно по причине того, что эти две трассы не один год спорили за звание самой убитой дороги в Украине, все кто имел альтернативу их старались объезжать.
А был бы на их месте автобан - было бы все наоборот.
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