|
|
Мешканці окремих квартир не зможуть скористатися...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2018 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження має намір виключити надання компенсації за програмою стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") для мешканців окремих квартир в багатоквартирних будинках.
Дивися повний текст Мешканці окремих квартир не зможуть скористатися програмою "теплих кредитів"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79860
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 05 лют, 2018 14:51
это так вежливо послали? или не вежливо?
-
Jack Reacher
-
-
- Повідомлень: 765
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама