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Мешканці окремих квартир
не зможуть скористатися...

Мешканці окремих квартир не зможуть скористатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 14:51

Мешканці окремих квартир не зможуть скористатися...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження має намір виключити надання компенсації за програмою стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") для мешканців окремих квартир в багатоквартирних будинках.

Дивися повний текст Мешканці окремих квартир не зможуть скористатися програмою "теплих кредитів".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 14:51

это так вежливо послали? или не вежливо?
Jack Reacher
 
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