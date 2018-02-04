Низка великих мереж АЗС за вихідні підняла ціни на пальне на 0,1-1 грн за літр. Пальне подорожчало як в національних, так і в регіональних мережах АЗС.
Дивися повний текст В Україні продовжують зростати ціни на заправках.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 15:46
В Україні продовжують зростати ціни на заправках
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Дивися повний текст В Україні продовжують зростати ціни на заправках.
Додано: Пон 05 лют, 2018 15:46
В первой половине дня в ленте новостей сообщают:нефть подешевела,доллар опустился.Во второй половине сообщают,что топливо на азс снова подорожало.Где логика?Эксперды все время доказывают,что цена топлива привязана к курсу и цене на нефть.
Додано: Пон 05 лют, 2018 16:01
В стране не действуют экономические законы. Руководствуются только единственным принципом - население должно платить всегда и по любой цене.
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:10
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:58
Какое снижение необходимо (дол., баррель) для снижения цены на наших АЗС? Ведь связь должна быть?
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:00
эксперды забывают уточнить, что цена топлива привязана к росту курса и цены на нефть.... к падению она никак не привязана - это вещь будто совсем не отсюда )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:22
почему-то вспомнилось:
"На сколько подорожает бензин в Украине когда нефть во всем мире станет бесплатной?"
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