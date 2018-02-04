RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні продовжують
зростати ціни на заправках

В Україні продовжують зростати ціни на заправках
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:46

В Україні продовжують зростати ціни на заправках

Пропонуємо до обговорення:
Низка великих мереж АЗС за вихідні підняла ціни на пальне на 0,1-1 грн за літр. Пальне подорожчало як в національних, так і в регіональних мережах АЗС.

Дивися повний текст В Україні продовжують зростати ціни на заправках.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79860
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:46

В первой половине дня в ленте новостей сообщают:нефть подешевела,доллар опустился.Во второй половине сообщают,что топливо на азс снова подорожало.Где логика?Эксперды все время доказывают,что цена топлива привязана к курсу и цене на нефть.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:51

Надо платить больше, а то кое-кто нападёт!
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 67
З нами з: 22.01.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 16:01

В стране не действуют экономические законы. Руководствуются только единственным принципом - население должно платить всегда и по любой цене.
LOKY
 
Повідомлень: 712
З нами з: 11.10.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 16:22

Цены во всю евроинтегрируются.
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 07.06.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:10

  LOKY написав:В стране не действуют экономические законы. Руководствуются только единственным принципом - население должно платить всегда и по любой цене.

+100.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:58

Какое снижение необходимо (дол., баррель) для снижения цены на наших АЗС? Ведь связь должна быть?
Molchyn
 
Повідомлень: 12
З нами з: 01.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:00

  sena_2008atp написав:Эксперды все время доказывают,что цена топлива привязана к курсу и цене на нефть.

эксперды забывают уточнить, что цена топлива привязана к росту курса и цены на нефть.... к падению она никак не привязана - это вещь будто совсем не отсюда )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2788
З нами з: 03.02.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:22

почему-то вспомнилось:
"На сколько подорожает бензин в Украине когда нефть во всем мире станет бесплатной?"
PV
1
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 05.12.08
Подякував: 209 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кузя і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 04 лют, 2018 10:37
40 3293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 20:27
SMOKE
В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на...
R2 » Пон 05 лют, 2018 20:02
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 20:02
rotator
Концесійні дороги: в Україні починають будівництво...
R2 » Пон 05 лют, 2018 14:46
2 56
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 15:48
MoGW
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3847)
05.02.2018 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.