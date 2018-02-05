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В Україні продовжують
зростати ціни на заправках

В Україні продовжують зростати ціни на заправках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:23

Да все ж понятно. Убытки бензо-нефте-трейдеров из-за падения стоимости нефти должны компенсироваться )) А в нашем случае, когда народ вообще отказывается от бензина и дизеля в пользу газа, они вообще мечтают задрать цену раза в три. А то на Мальдивах в НГ было ж все дорого.
gvgroot
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