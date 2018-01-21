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Українцям замінять
пенсійні посвідчення

Українцям замінять пенсійні посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:52

Українцям замінять пенсійні посвідчення

Пропонуємо до обговорення:
Модернізований документ стане "перепусткою" до даних електронної пенсійної справи.

Дивися повний текст Українцям замінять пенсійні посвідчення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:52

При этом пенсионное удостоверение одновременно будет служить и платежной банковской карточкой.

Логично предположить, что сделав пенсионное платежной карточкой, именно на эту карточку станут перечислять пенсию.
В воздухе запахло монополией.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:31

Сибарит
Обкатали технологию на муниципальных карточках. В Киеве разные доплаты от Кличка начислялись на Карточку киевлянина.
Blister
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:05

если бы это была не Украина, я бы подумал, что сделают вариант, когда банки выпускают пенсионные удостоверения одновременно с привязкой к своему счету и к базе ПФ... а так попахивает монополией Ощада... или все-таки гос-Привата?
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:18

1. Где будут выдавать эти удостоверения? какой срок выдачи и на какой срок?
2. Если банкомат сожрал карту, то перевыпуск занимает час времени. А здесь как будет?
3. За чей счет будут выпускать каждые три-четыре года новое удостоверение (ведь банк. карта имеет срок действия)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:57

Re: Українцям замінять пенсійні посвідчення

То непогано, але от по карті киянина довелось відбиватись від платного смс... Добже буде, якщо можна буде обирати банк, а не, як у Києві зараз ощад only
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:59

  Сибарит написав:
При этом пенсионное удостоверение одновременно будет служить и платежной банковской карточкой.

Логично предположить, что сделав пенсионное платежной карточкой, именно на эту карточку станут перечислять пенсию.
В воздухе запахло монополией.

Ну так и есть, она же карта + выполняет функцию пенсионного удостоверения. Но ее выдают уже давно. И да это монополия - только Ощадбанк.
YKK
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 22:22

Электронные пенсионные удостоверения(ЭПУ)с фото выдают переселенцам с 2016. Теперь очередь дошла и до украинцев. Три главных минуса: привязка к Ощаду, невозможность использования в терминалах карточек неходячих дедушек ихними ходячими бабушками, не все сельские терминалы читают чипы.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 03:52

  warlamp написав:Электронные пенсионные удостоверения(ЭПУ)с фото выдают переселенцам с 2016. Теперь очередь дошла и до украинцев. Три главных минуса: привязка к Ощаду, невозможность использования в терминалах карточек неходячих дедушек ихними ходячими бабушками, не все сельские терминалы читают чипы.

13 миллионов пенсионеров умножаем на минимум 150 грн (стоимость выпуска этой карты), получаем дополнительные затраты в примерно 2 миллиарда гривень. В случае с поддержкой банковской оплаты - замена примерно каждые 5 лет. Плюс, отдельно еще затраты на оборудование по считыванию с чипов этих карт информации.
И все это оплатит бюджет, а точнее все мы с вами.
Тот, кто наладил выпуск всех этих "документов" - себе обеспечил пожизненный доход.
EKO
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