Українцям замінять пенсійні посвідчення

Додано: Пон 05 лют, 2018 18:05

если бы это была не Украина, я бы подумал, что сделают вариант, когда банки выпускают пенсионные удостоверения одновременно с привязкой к своему счету и к базе ПФ... а так попахивает монополией Ощада... или все-таки гос-Привата?

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