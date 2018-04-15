Українцям замінять пенсійні посвідчення

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warlamp написав:Электронные пенсионные удостоверения(ЭПУ)с фото выдают переселенцам с 2016. Теперь очередь дошла и до украинцев. Три главных минуса: привязка к Ощаду, невозможность использования в терминалах карточек неходячих дедушек ихними ходячими бабушками, не все сельские терминалы читают чипы.
13 миллионов пенсионеров умножаем на минимум 150 грн (стоимость выпуска этой карты), получаем дополнительные затраты в примерно 2 миллиарда гривень. В случае с поддержкой банковской оплаты - замена примерно каждые 5 лет. Плюс, отдельно еще затраты на оборудование по считыванию с чипов этих карт информации. И все это оплатит бюджет, а точнее все мы с вами. Тот, кто наладил выпуск всех этих "документов" - себе обеспечил пожизненный доход.
EKO написав: 13 миллионов пенсионеров умножаем на минимум 150 грн (стоимость выпуска этой карты), получаем дополнительные затраты в примерно 2 миллиарда гривень. В случае с поддержкой банковской оплаты - замена примерно каждые 5 лет. Плюс, отдельно еще затраты на оборудование по считыванию с чипов этих карт информации. И все это оплатит бюджет, а точнее все мы с вами. Тот, кто наладил выпуск всех этих "документов" - себе обеспечил пожизненный доход.
значит не одного меня напрягли эти вопросы. кстати есть еще много похожих идей как срубить на ровном месте бабки - замена свидетельств о рождении, замена диплмов/аттестатов, замена техпаспортов на авто, замена прав, замена номерных знаков. Работы не початый край!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Если есть электронные реестры, то зачем пенсионные удостоверения, если есть паспорта? Да и какое отношение имеет удостоверение Гражданина к банковским картам? По-моему, тут (в Украине) какая-то разновидность психического расстройства, заставляющая людей плодить все новые и новые документы и ограничения без особой привязки к их сущности. Вместо минимизации непродкутивных расходов ресурсов и времени тут то и дело продуцируют какие-то удостоверения, сверки, проверки, ограничения. Нормальные здравомыслящие люди такого делать не могут.
Вот ур**...Это разве реформы?Очередной распил бабла,вот и все реформы.Хотя бы был выбор банка для получения пенсии-теперь кукиш.Надо бы протестовать против этого.Как в стойло загоняют.Кстати,они комплексно готовятся.Вчера здесь была статья-пенсионные фонды ликвидируются,теперь будут какие-то отделы прямо в банке,уже готовятся.
ovg написав:Если есть электронные реестры, то зачем пенсионные удостоверения, если есть паспорта? Да и какое отношение имеет удостоверение Гражданина к банковским картам? По-моему, тут (в Украине) какая-то разновидность психического расстройства, заставляющая людей плодить все новые и новые документы и ограничения без особой привязки к их сущности. Вместо минимизации непродкутивных расходов ресурсов и времени тут то и дело продуцируют какие-то удостоверения, сверки, проверки, ограничения. Нормальные здравомыслящие люди такого делать не могут.
Нормальные, здравомыслящие люди, такого делать не могут. А разве кто то среди тех бырыг еще остался нормальный? Тюрьма рыдает по ним давно