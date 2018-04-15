RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям замінять
пенсійні посвідчення

Українцям замінять пенсійні посвідчення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:57

  EKO написав:
  warlamp написав:Электронные пенсионные удостоверения(ЭПУ)с фото выдают переселенцам с 2016. Теперь очередь дошла и до украинцев. Три главных минуса: привязка к Ощаду, невозможность использования в терминалах карточек неходячих дедушек ихними ходячими бабушками, не все сельские терминалы читают чипы.

13 миллионов пенсионеров умножаем на минимум 150 грн (стоимость выпуска этой карты), получаем дополнительные затраты в примерно 2 миллиарда гривень. В случае с поддержкой банковской оплаты - замена примерно каждые 5 лет. Плюс, отдельно еще затраты на оборудование по считыванию с чипов этих карт информации.
И все это оплатит бюджет, а точнее все мы с вами.
Тот, кто наладил выпуск всех этих "документов" - себе обеспечил пожизненный доход.


А возможно и безбедную старость внукам.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5431
З нами з: 30.11.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 13:00

  EKO написав: 13 миллионов пенсионеров умножаем на минимум 150 грн (стоимость выпуска этой карты), получаем дополнительные затраты в примерно 2 миллиарда гривень. В случае с поддержкой банковской оплаты - замена примерно каждые 5 лет. Плюс, отдельно еще затраты на оборудование по считыванию с чипов этих карт информации. И все это оплатит бюджет, а точнее все мы с вами. Тот, кто наладил выпуск всех этих "документов" - себе обеспечил пожизненный доход.

значит не одного меня напрягли эти вопросы. кстати есть еще много похожих идей как срубить на ровном месте бабки - замена свидетельств о рождении, замена диплмов/аттестатов, замена техпаспортов на авто, замена прав, замена номерных знаков. Работы не початый край!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3147 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:05

Если есть электронные реестры, то зачем пенсионные удостоверения, если есть паспорта? Да и какое отношение имеет удостоверение Гражданина к банковским картам? По-моему, тут (в Украине) какая-то разновидность психического расстройства, заставляющая людей плодить все новые и новые документы и ограничения без особой привязки к их сущности. Вместо минимизации непродкутивных расходов ресурсов и времени тут то и дело продуцируют какие-то удостоверения, сверки, проверки, ограничения. Нормальные здравомыслящие люди такого делать не могут.
ovg
 
Повідомлень: 436
З нами з: 01.02.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:09

Вот ур**...Это разве реформы?Очередной распил бабла,вот и все реформы.Хотя бы был выбор банка для получения пенсии-теперь кукиш.Надо бы протестовать против этого.Как в стойло загоняют.Кстати,они комплексно готовятся.Вчера здесь была статья-пенсионные фонды ликвидируются,теперь будут какие-то отделы прямо в банке,уже готовятся. :twisted:
Scotch
 
Повідомлень: 446
З нами з: 01.08.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:18

  ovg написав:Если есть электронные реестры, то зачем пенсионные удостоверения, если есть паспорта? Да и какое отношение имеет удостоверение Гражданина к банковским картам? По-моему, тут (в Украине) какая-то разновидность психического расстройства, заставляющая людей плодить все новые и новые документы и ограничения без особой привязки к их сущности. Вместо минимизации непродкутивных расходов ресурсов и времени тут то и дело продуцируют какие-то удостоверения, сверки, проверки, ограничения. Нормальные здравомыслящие люди такого делать не могут.


Нормальные, здравомыслящие люди, такого делать не могут. А разве кто то среди тех бырыг еще остался нормальный? :roll: Тюрьма рыдает по ним давно :evil:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5287
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 16:25

Склалося враження, що всі коментарі писали недалекі (совкові) люди.
zolomisha
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...
R2 » Нед 15 кві, 2018 17:42
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 кві, 2018 17:42
De Bil
Українцям пропонують збільшити робочий день 1 ... 10, 11, 12
R2 » Сер 28 бер, 2018 13:26
114 6828
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 10:23
yanyura
Протягом року українцям повернули 6 млн грн за неякісні...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 17:50
1 105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 17:50
PUnder
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5819)
15.04.2018 19:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.