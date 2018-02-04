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У НБУ повідомили, скільки
Україна в 2018 р. має...

У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 16:20

У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в поточному році має виплатити з міжнародних резервів близько $7,4 млрд.

Дивися повний текст У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має виплатити за валютними зобов'язаннями.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 16:20

Другим источником пополнения резервов станут ... и чистая покупка Нацбанком избытка валюты на межбанковском валютном рынке


что равно 3.7 млрд. долларов (если все хорошо с МВФ) = 20% от резервов в наличии.
Т.е. благоприятный прогноз для гривны ~ минус 20% девала к концу года (если все хорошо)
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:06

  MrNice написав: что равно 3.7 млрд. долларов (если все хорошо с МВФ) = 20% от резервов в наличии. Т.е. благоприятный прогноз для гривны ~ минус 20% девала к концу года (если все хорошо)

Если?! Если - это хорошо! А если нет?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:53

Итого, 7,4 млрд нужно отдать, а этих денег нет.
А потому нужно взять в долг 2 млрд у МВФ, взять ещё в долг 1,2 млрд у других международных финансовых организаций, и ещё 2,5 млрд долгов набрать через еврооблигации.
Всего почти на 6 млрд ещё нарастить долгов.
Но получится всё это сделать только если беспрекословно выполнять требования МВФ.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:01

  Shram написав:Итого, 7,4 млрд нужно отдать, а этих денег нет.
А потому нужно взять в долг 2 млрд у МВФ, взять ещё в долг 1,2 млрд у других международных финансовых организаций, и ещё 2,5 млрд долгов набрать через еврооблигации.
Всего почти на 6 млрд ещё нарастить долгов.
Но получится всё это сделать только если беспрекословно выполнять требования МВФ.

До выборов будут любой ценой стараться изображать "хорошую мину при плохой игре", но осенью с наступлением холодов резьбу сорвёт как обычно
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:08

  Грйс-мэн написав:
  Shram написав:Итого, 7,4 млрд нужно отдать, а этих денег нет.
А потому нужно взять в долг 2 млрд у МВФ, взять ещё в долг 1,2 млрд у других международных финансовых организаций, и ещё 2,5 млрд долгов набрать через еврооблигации.
Всего почти на 6 млрд ещё нарастить долгов.
Но получится всё это сделать только если беспрекословно выполнять требования МВФ.

До выборов будут любой ценой стараться изображать "хорошую мину при плохой игре", но осенью с наступлением холодов резьбу сорвёт как обычно

Да как сказать.... Если этой осенью сорвет, то сорвет и выборы. Ну, если военное положение не ввести. А так да сорвет. Но немножко после выборов, когда пьяная эйфория пройдет.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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