Україна в поточному році має виплатити з міжнародних резервів близько $7,4 млрд.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має виплатити за валютними зобов'язаннями.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 16:20
У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має виплатити за валютними зобов'язаннями.
Додано: Пон 05 лют, 2018 16:20
что равно 3.7 млрд. долларов (если все хорошо с МВФ) = 20% от резервов в наличии.
Т.е. благоприятный прогноз для гривны ~ минус 20% девала к концу года (если все хорошо)
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:06
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:53
Итого, 7,4 млрд нужно отдать, а этих денег нет.
А потому нужно взять в долг 2 млрд у МВФ, взять ещё в долг 1,2 млрд у других международных финансовых организаций, и ещё 2,5 млрд долгов набрать через еврооблигации.
Всего почти на 6 млрд ещё нарастить долгов.
Но получится всё это сделать только если беспрекословно выполнять требования МВФ.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:01
До выборов будут любой ценой стараться изображать "хорошую мину при плохой игре", но осенью с наступлением холодов резьбу сорвёт как обычно
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:08
Да как сказать.... Если этой осенью сорвет, то сорвет и выборы. Ну, если военное положение не ввести. А так да сорвет. Но немножко после выборов, когда пьяная эйфория пройдет.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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