У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має...

Додано: Пон 05 лют, 2018 19:53

Итого, 7,4 млрд нужно отдать, а этих денег нет.

А потому нужно взять в долг 2 млрд у МВФ, взять ещё в долг 1,2 млрд у других международных финансовых организаций, и ещё 2,5 млрд долгов набрать через еврооблигации.

Всего почти на 6 млрд ещё нарастить долгов.

Но получится всё это сделать только если беспрекословно выполнять требования МВФ.