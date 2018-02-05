У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має...
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Shram написав:Итого, 7,4 млрд нужно отдать, а этих денег нет. А потому нужно взять в долг 2 млрд у МВФ, взять ещё в долг 1,2 млрд у других международных финансовых организаций, и ещё 2,5 млрд долгов набрать через еврооблигации. Всего почти на 6 млрд ещё нарастить долгов.
Задачка для молодшої школи: Треба, цього року, віддати 7,4 млрд, планується запозичити 6 млрд. Питання - на скільки зросте борг? Ну добре, хай зараз освіта, начебто, погана, але ж ватани ходили в найкращу в світі радянську школу, а задачку молодших класів порахувати не можуть.
О наш язвительный решатель задачек, сообщаю вам, что минимум 4 млрд из 7,4 млрд это лишь уплата процентов по предыдущим долгам - обслуживание долга. Ну сможете теперь ответить на свой вопрос - на сколько вырастут долги?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:О наш язвительный решатель задачек, сообщаю вам, что минимум 4 млрд из 7,4 млрд это лишь уплата процентов по предыдущим долгам - обслуживание долга. Ну сможете теперь ответить на свой вопрос - на сколько вырастут долги?