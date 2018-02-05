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У НБУ повідомили, скільки
Україна в 2018 р. має...

У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:28

  lapay написав:
  Shram написав:Итого, 7,4 млрд нужно отдать, а этих денег нет.
А потому нужно взять в долг 2 млрд у МВФ, взять ещё в долг 1,2 млрд у других международных финансовых организаций, и ещё 2,5 млрд долгов набрать через еврооблигации.
Всего почти на 6 млрд ещё нарастить долгов.

Задачка для молодшої школи: Треба, цього року, віддати 7,4 млрд, планується запозичити 6 млрд. Питання - на скільки зросте борг? ;)
Ну добре, хай зараз освіта, начебто, погана, але ж ватани ходили в найкращу в світі радянську школу, а задачку молодших класів порахувати не можуть. :)


О наш язвительный решатель задачек, сообщаю вам, что минимум 4 млрд из 7,4 млрд это лишь уплата процентов по предыдущим долгам - обслуживание долга.
Ну сможете теперь ответить на свой вопрос - на сколько вырастут долги?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:05

Re: У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має...

  Shram написав:О наш язвительный решатель задачек, сообщаю вам, что минимум 4 млрд из 7,4 млрд это лишь уплата процентов по предыдущим долгам - обслуживание долга.
Ну сможете теперь ответить на свой вопрос - на сколько вырастут долги?

https://mind.ua/openmind/20175298-zovni ... avi-defolt
Відсотки по зовнішнім боргам 1,5 млрд доларів в рік, по внутрішнім 2,7 млрд доларів (гривень).
На погашення боргів в 2018 передбачається 175 млрд гривень, тобто, більше, ніж відсотки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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