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Міжбанк: гривня істотно
зміцнилася на тлі майбутнього...

Міжбанк: гривня істотно зміцнилася на тлі майбутнього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:39

Міжбанк: гривня істотно зміцнилася на тлі майбутнього...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку на торгах понеділка зміцнився на 14,47 коп.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня істотно зміцнилася на тлі майбутнього аукціону ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:39

+ еще одна причина http://oilreview.kiev.ua/2018/02/05/ceny-na-azs-segodnya-ne-izmenilis-v-melkom-opte-snizhenie/
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:15

ага, копеечку туда-сюда... в глазах мельтешит. Аллес абгемахт! Немного упрощу взгляд - когда гривна раждалась, она ценилась 1:5 ру, теперь 1:2.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:20

  PSPoldman написав:ага, копеечку туда-сюда... в глазах мельтешит. Аллес абгемахт! Немного упрощу взгляд - когда гривна раждалась, она ценилась 1:5 ру, теперь 1:2.

Вот поэтому нужно следить за курсом рубля, завтра на утро :)
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