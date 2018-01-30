Курс гривні на міжбанківському валютному ринку на торгах понеділка зміцнився на 14,47 коп.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня істотно зміцнилася на тлі майбутнього аукціону ОВДП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:39
Міжбанк: гривня істотно зміцнилася на тлі майбутнього...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: гривня істотно зміцнилася на тлі майбутнього аукціону ОВДП.
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:39
+ еще одна причина http://oilreview.kiev.ua/2018/02/05/ceny-na-azs-segodnya-ne-izmenilis-v-melkom-opte-snizhenie/
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:15
ага, копеечку туда-сюда... в глазах мельтешит. Аллес абгемахт! Немного упрощу взгляд - когда гривна раждалась, она ценилась 1:5 ру, теперь 1:2.
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:20
реклама
|