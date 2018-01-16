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Британський Монетний двір
випустив "золоту" криптовалюту

Британський Монетний двір випустив "золоту" криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:13

Британський Монетний двір випустив "золоту" криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Дорогоцінний метал забезпечує цінність токенів під назвою Royal Mint Gold (RMG). Система функціонує на блокчейні, а 1 RMG еквівалентний 1 граму золота.

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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:13

"... использование своего золотосховища в размере..." - Я так понял, файненс круто экономит на отсутствии редакторов? Если бы до сих пор в вузе преподавал - уверен, пришлось бы ставить в пример Ваш сайт - на тему "как нельзя делать"
max_us_ua
 
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