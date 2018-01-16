Дорогоцінний метал забезпечує цінність токенів під назвою Royal Mint Gold (RMG). Система функціонує на блокчейні, а 1 RMG еквівалентний 1 граму золота.
Дивися повний текст Британський Монетний двір випустив "золоту" криптовалюту.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 18:13
Британський Монетний двір випустив "золоту" криптовалюту
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Дивися повний текст Британський Монетний двір випустив "золоту" криптовалюту.
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:13
"... использование своего золотосховища в размере..." - Я так понял, файненс круто экономит на отсутствии редакторов? Если бы до сих пор в вузе преподавал - уверен, пришлось бы ставить в пример Ваш сайт - на тему "как нельзя делать"
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