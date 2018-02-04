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Україна має достатньо газу,
щоб його не імпортувати - ЄБРР

Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:39

Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР

Пропонуємо до обговорення:
В ЄБРР відзначили, що треба створювати умови для виходу інвесторів на цей ринок, адже вони можуть надати Україні технології, яких вона не має.

Дивися повний текст Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:39

Видимо повышение стоимости газа лоббируют эти компании, для рентабельности сланцевых разработок.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:57

  nik1 написав:Видимо повышение стоимости газа лоббируют эти компании, для рентабельности сланцевых разработок.


они еще при яныке зашли, ушли при активном разворачивании боевых действий.
часть намыливалась к районам возле Славянска, где стало слишком "жарко". часть - на шлейф около Крыма, где на данный момент наш газ стырили свинособаки.

вообще есть конспиративные теории что РФ всю эту войнушку вкупе с аннексией Крыма начала во многом для того, чтобы Украина не начала разрабатывать сланец и не стала из крупного клиента конкурентом по экспорту.
лично я к данным теориям весьма скептичен.

по статье, технологии вроде хорошо. но на данный момент доказанного газа у нас вроде как 600 млрд кубометров, что по нашему потреблению всего 20 лет.
стоит ли пускать других и стоит ли разбазаривать на экспорт?
galex
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