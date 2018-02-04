В ЄБРР відзначили, що треба створювати умови для виходу інвесторів на цей ринок, адже вони можуть надати Україні технології, яких вона не має.
Дивися повний текст Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 18:39
Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР.
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:39
Видимо повышение стоимости газа лоббируют эти компании, для рентабельности сланцевых разработок.
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:57
они еще при яныке зашли, ушли при активном разворачивании боевых действий.
часть намыливалась к районам возле Славянска, где стало слишком "жарко". часть - на шлейф около Крыма, где на данный момент наш газ стырили свинособаки.
вообще есть конспиративные теории что РФ всю эту войнушку вкупе с аннексией Крыма начала во многом для того, чтобы Украина не начала разрабатывать сланец и не стала из крупного клиента конкурентом по экспорту.
лично я к данным теориям весьма скептичен.
по статье, технологии вроде хорошо. но на данный момент доказанного газа у нас вроде как 600 млрд кубометров, что по нашему потреблению всего 20 лет.
стоит ли пускать других и стоит ли разбазаривать на экспорт?
Додано: Пон 05 лют, 2018 22:02
Все 27 лет нам сладко пела оппозиция, что у Украины достаточно своего газа для нужд ЖКХ. А теперь оказывается, что газа достаточно чтобы вообще "полностью покрывать свои потребности в топливе". Интересно, это промышленность оптимизировалась или население ?
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:16
Чтоб стать экспортёром достаточно добить химическую промышленность и остатки металлургии, тогда добычи естесственно хватит на отопление халуп, тем более для отобления исключительно системы отопления, а не домов, к которым эти системы подведены.
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