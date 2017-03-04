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Новий голова НБУ: хто
такий Яків Смолій і чим...

Новий голова НБУ: хто такий Яків Смолій і чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:36

Новий голова НБУ: хто такий Яків Смолій і чим...

Пропонуємо до обговорення:
Впевненості у призначенні нового голови НБУ досі немає.

Дивися повний текст Новий голова НБУ: хто такий Яків Смолій і чим запам'яталася Валерія Гонтарева.
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