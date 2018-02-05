Нацбанк прогнозує істотне подорожчання тютюнової та алкогольної продукції.
Дивися повний текст В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на скільки і коли.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 20:02
В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на скільки і коли.
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:02
А там ничего больше никто повысить не желает? В рамках гармонизации с Евросоюзом то.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:47
Кроме выворачивания карманов граждан, какие ещё вы знаете способы наполнения вашего дутого псевдо-бюджета? Паразиты на теле народа нашего!
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:44
В ДНРии очень рады.Здесь работают нелегальные с точки зрения нормальных стран табачные заводы,штампуют редкую гадость под чужими марками в огромных количествах.Теперь будут шлепать еще больше.И все для Украины.
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