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В Україні знову подорожчають
алкоголь і сигарети: на...

В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:02

В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк прогнозує істотне подорожчання тютюнової та алкогольної продукції.

Дивися повний текст В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на скільки і коли.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:02

А там ничего больше никто повысить не желает? В рамках гармонизации с Евросоюзом то.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:47

Кроме выворачивания карманов граждан, какие ещё вы знаете способы наполнения вашего дутого псевдо-бюджета? Паразиты на теле народа нашего!
drake66v
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 07:44

В ДНРии очень рады.Здесь работают нелегальные с точки зрения нормальных стран табачные заводы,штампуют редкую гадость под чужими марками в огромных количествах.Теперь будут шлепать еще больше.И все для Украины.
nikolaith627
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