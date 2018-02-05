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В Україні заговорили про
будівництво сотень кілометрів...

В Україні заговорили про будівництво сотень кілометрів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:55

В Україні заговорили про будівництво сотень кілометрів...

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі кілька років в Україні можуть з'явитися сотні кілометрів нових бетонних доріг. Про це пише видання BusinessViews.

Дивися повний текст В Україні заговорили про будівництво сотень кілометрів бетонних доріг.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:55

Говорять роками. Не знаю, може, десь і ремонтують дороги, десь і будують, може (кажуть, у Дніпрі), а мені не видно. П. С. Хайдельберг Цемент хоче втулити свій цемент підряднику з будівництва, щоб відбити бабло за втрачений на Донеччині цементний завод у Новоамвросіївці
max_us_ua
 
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О чём только в Украине не говорили. "Только воз и ныне там"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:23

Re: В Україні заговорили про будівництво сотень кілометрів..

По данным издания, стоимость строительства цементобетонных дорог выше, чем асфальтобетонных, но при этом они реже нуждаются в ремонте, а значит эксплуатация обойдется дешевле.


...а значит это не выгодно, потому что за более высокий ценник не пройти по тендеру, а более дешевая эксплуатация оставит без гарантированного распила бюджета на ремонт. :mrgreen:
rjkz
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