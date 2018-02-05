У найближчі кілька років в Україні можуть з'явитися сотні кілометрів нових бетонних доріг. Про це пише видання BusinessViews.
Дивися повний текст В Україні заговорили про будівництво сотень кілометрів бетонних доріг.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 21:55
В Україні заговорили про будівництво сотень кілометрів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні заговорили про будівництво сотень кілометрів бетонних доріг.
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:55
Говорять роками. Не знаю, може, десь і ремонтують дороги, десь і будують, може (кажуть, у Дніпрі), а мені не видно. П. С. Хайдельберг Цемент хоче втулити свій цемент підряднику з будівництва, щоб відбити бабло за втрачений на Донеччині цементний завод у Новоамвросіївці
Додано: Пон 05 лют, 2018 23:23
Re: В Україні заговорили про будівництво сотень кілометрів..
...а значит это не выгодно, потому что за более высокий ценник не пройти по тендеру, а более дешевая эксплуатация оставит без гарантированного распила бюджета на ремонт.
Додано: Вів 06 лют, 2018 01:27
можуть дороги з’явитися, а може і Бог з небес спуститися, а може і ні.
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:00
Цементобетонные дороги пожирают шины на колёсах, поэтому лучшие дороги асфальто- цементнобетонные. Это пока бетон не сломается. Кажется такие дороги собираются строить в южные порты для зерновозов.
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