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Лавренчук: В Україні найближчим
часом дешевих кредитів...

Лавренчук: В Україні найближчим часом дешевих кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:01

Лавренчук: В Україні найближчим часом дешевих кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація пов'язана із високими темпами інфляції в країні.

Дивися повний текст Лавренчук: В Україні найближчим часом дешевих кредитів не буде (відео).
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:01

Я почему-то думал, что доходность маржой между кредитами и депозитами определяется... А нам этот козел втирает, что "дишовых кридитов не будет патамуша фляция", хотя депозиты до плинтуса его банк опустил!
Radon
 
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