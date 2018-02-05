Ситуація пов'язана із високими темпами інфляції в країні.
Дивися повний текст Лавренчук: В Україні найближчим часом дешевих кредитів не буде (відео).
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Додано: Пон 05 лют, 2018 23:01
Лавренчук: В Україні найближчим часом дешевих кредитів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лавренчук: В Україні найближчим часом дешевих кредитів не буде (відео).
Додано: Пон 05 лют, 2018 23:01
Я почему-то думал, что доходность маржой между кредитами и депозитами определяется... А нам этот козел втирает, что "дишовых кридитов не будет патамуша фляция", хотя депозиты до плинтуса его банк опустил!
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