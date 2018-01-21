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"Запоріжсталь" просить
мільярд у європейських банків

"Запоріжсталь" просить мільярд у європейських банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:10

"Запоріжсталь" просить мільярд у європейських банків

Пропонуємо до обговорення:
Разом з тим, вже досягнуто домовленості з кількома фінансовими організаціями про надання коштів.

Дивися повний текст "Запоріжсталь" просить мільярд у європейських банків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:10

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