Разом з тим, вже досягнуто домовленості з кількома фінансовими організаціями про надання коштів.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 23:10
"Запоріжсталь" просить мільярд у європейських банків
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Дивися повний текст "Запоріжсталь" просить мільярд у європейських банків.
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:55
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