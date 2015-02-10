Как быть со всем этим?

Очень здорово, что 18 февраля главным лозунгом Майдана будет требование немедленной отставки Порошенко. Также прекрасно. что наконец у Майдана появится реальная сила, которая будет охранять, давать отпор и, если нужно, наступать на силы режима, чтобы не дать сбежать Порошенко и его приспешникам.
Вместе с тем, реальная борьба вся впереди и мафиозное государство подобно гидре коррупции, и на место одной отрубленной головы вырастет тысяча, и все эти кланы, армии, суды, прокуроры, эсбэушники и прочие органы насилия будут защищать даже не Порошенко, они будут защищать себя. Система включит самозащиту. Порошенко в отставку добровольно не уйдет. Нужно будет применить силу. А таких как Порошенко в Украине тысячи. Значит, нужно менять всю систему со всеми ее атрибутами самозащиты, а это десятки и сотни тысяч коррумпированных чиновников, правоохранителей, военных, это миллионы скрытых и явных поклонников "русскаго мира", а также поклонников и нового "украинского порядка", будущее которого строится не только руками "Национальных дружин", "Нацкорпуса", "Свободы", но и руками парламента, правительства, президента, а также других политических сил, не ассоциируищих себя с правыми националистами.
Весьма показательным будет сегодняшнее, 6 февраля, голосование в Раде за текст обращения к Польше по поводу закона о запрете бандеризма. Польша обвиняется в нарушении демократических ценностей, в том. что она вводит уголовную ответственность за якобы несуществующие преступления украинских националистов в отношении польского населения в годы второй мировой войны. На самом деле именно Украина препятствует "откровенному диалогу, свободному обмену мнениями и академической свободе", причем не только в "польском вопросе" , но и относительно массового убийства евреев украинскими националистами.
Украина на всех парах несется к установлению нацизма гитлеровского образца.
Значит, существует реальная угроза, что результатом антиолигархической революции станет приход к власти социал-националистов Билецкого, уже и штурмовые отряды готовы к участию в уличных сражениях.
Силы, готовые выступить 18 февраля с требованием отставки Порошенко, должны заранее определить свою дальнейшую стратегию и в отношении гидры коррупции, и в отношении коричневой чумы. А еще нужно определиться как быть с населением, которое поддерживает Бандеру, Путина, Януковича, то есть, например, со Львовом, Одессой, Харьковом? Что делать с газетами, партиями, рядовыми людьми? Как быть со всем этим?