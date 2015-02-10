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на тему Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.

Додано: Вів 06 лют, 2018 01:54 Как быть со всем этим? Очень здорово, что 18 февраля главным лозунгом Майдана будет требование немедленной отставки Порошенко. Также прекрасно. что наконец у Майдана появится реальная сила, которая будет охранять, давать отпор и, если нужно, наступать на силы режима, чтобы не дать сбежать Порошенко и его приспешникам.

Вместе с тем, реальная борьба вся впереди и мафиозное государство подобно гидре коррупции, и на место одной отрубленной головы вырастет тысяча, и все эти кланы, армии, суды, прокуроры, эсбэушники и прочие органы насилия будут защищать даже не Порошенко, они будут защищать себя. Система включит самозащиту. Порошенко в отставку добровольно не уйдет. Нужно будет применить силу. А таких как Порошенко в Украине тысячи. Значит, нужно менять всю систему со всеми ее атрибутами самозащиты, а это десятки и сотни тысяч коррумпированных чиновников, правоохранителей, военных, это миллионы скрытых и явных поклонников "русскаго мира", а также поклонников и нового "украинского порядка", будущее которого строится не только руками "Национальных дружин", "Нацкорпуса", "Свободы", но и руками парламента, правительства, президента, а также других политических сил, не ассоциируищих себя с правыми националистами.

Весьма показательным будет сегодняшнее, 6 февраля, голосование в Раде за текст обращения к Польше по поводу закона о запрете бандеризма. Польша обвиняется в нарушении демократических ценностей, в том. что она вводит уголовную ответственность за якобы несуществующие преступления украинских националистов в отношении польского населения в годы второй мировой войны. На самом деле именно Украина препятствует "откровенному диалогу, свободному обмену мнениями и академической свободе", причем не только в "польском вопросе" , но и относительно массового убийства евреев украинскими националистами.

Украина на всех парах несется к установлению нацизма гитлеровского образца.

Значит, существует реальная угроза, что результатом антиолигархической революции станет приход к власти социал-националистов Билецкого, уже и штурмовые отряды готовы к участию в уличных сражениях.

Силы, готовые выступить 18 февраля с требованием отставки Порошенко, должны заранее определить свою дальнейшую стратегию и в отношении гидры коррупции, и в отношении коричневой чумы. А еще нужно определиться как быть с населением, которое поддерживает Бандеру, Путина, Януковича, то есть, например, со Львовом, Одессой, Харьковом? Что делать с газетами, партиями, рядовыми людьми? Как быть со всем этим? dikkens Повідомлень: 498 З нами з: 26.04.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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