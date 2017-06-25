Медики з Копенгагенського університету відкрили дешевий метод виробництва персоналізованих ліків
Дивися повний текст Їстівні QR-коди прийдуть на зміну таблеткам.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 08:13
Їстівні QR-коди прийдуть на зміну таблеткам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Їстівні QR-коди прийдуть на зміну таблеткам.
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:13
Сама идея отличная!
но "Любой обладатель смартфона сможет проверить штрихкод в приложении и убедиться в подлинности лекарства."
Увы, сказка. Напечатать такой же не представляет труда.
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