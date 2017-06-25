RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Їстівні QR-коди прийдуть
на зміну таблеткам

Їстівні QR-коди прийдуть на зміну таблеткам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:13

Їстівні QR-коди прийдуть на зміну таблеткам

Пропонуємо до обговорення:
Медики з Копенгагенського університету відкрили дешевий метод виробництва персоналізованих ліків

Дивися повний текст Їстівні QR-коди прийдуть на зміну таблеткам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79865
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:13

Сама идея отличная!
но "Любой обладатель смартфона сможет проверить штрихкод в приложении и убедиться в подлинности лекарства."
Увы, сказка. Напечатать такой же не представляет труда.
nikitash
 
Повідомлень: 202
З нами з: 17.09.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн, warlamp і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман спрогнозував зміну газової ціни 1, 2
R2 » Вів 25 лип, 2017 12:27
10 1252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2017 20:53
captainw
Фіскальна служба ініціює зміну критеріїв при відборі великих
R2 » Нед 25 чер, 2017 17:35
1 544
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 чер, 2017 17:35
M-A-X
Київ просить у МВФ про зміну графіка надходження траншів
R2 » П'ят 31 бер, 2017 11:03
4 695
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 бер, 2017 12:42
sbrg2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.