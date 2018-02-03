Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснює низькі позиції України в економічних рейтингах відсутністю протягом десятиліть необхідних змін і реформ.
Дивися повний текст Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних рейтингах.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:28
Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...
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Дивися повний текст Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних рейтингах.
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:28
"Ну что я — сумасшедший что ли? Кхе… За мной, вперёд! Сейчас я вам тут — порядок наведу! Будете мне здесь шаляй, валяй, болтай… Сейчас я вам всем здесь устрою! Экзекуция! Люди! Вперёд и только вперёд, а потом наверх, а потом обратно вниз… Мы наведем здесь порядок! Каждый из нас — это один, но все мы вместе — это мы! И мы всё здесь перевернём! Каждому только одно — свобода! Независимость — это моя прерогатива!" (с)
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:33
Уже два с половиной десятилетия уничтожение. Население сократилось на 30%.
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