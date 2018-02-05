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Найбагатші люди втратили $114 млрд за один день через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Основні фондові індекси США в понеділок впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань з приводу зростання прибутковості облігацій США
Дивися повний текст Найбагатші люди втратили $114 млрд за один день через падіння фондових ринків США
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R2
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:39
Не возможно потерять то чего не имеешь.)
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vladimir_kustkov
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:55
это им ответка за крипту
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finuser160
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:54
Русские испугались санкций и выводят бабки:)) Сразу все и посыпалось
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kulakov_a
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