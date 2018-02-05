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Можливе зростання ціни на газ
для населення: експерт...

Можливе зростання ціни на газ для населення: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:45

Можливе зростання ціни на газ для населення: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Проект фінплану «Нафтогаз України» на 2018 рік містить положення про підвищення на 62% ціни газу для населення.

Дивися повний текст Можливе зростання ціни на газ для населення: експерт розповів про наслідки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:45

Это невозможный рост цены. Населению предлагают работать, чтоб оплачивать бездарную политику рукоблудства страны, себе-то они и субсидии начисляют и компенсации и зарплаты в нереальные миллионы.
junta_scaffold
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