Проект фінплану «Нафтогаз України» на 2018 рік містить положення про підвищення на 62% ціни газу для населення.
Дивися повний текст Можливе зростання ціни на газ для населення: експерт розповів про наслідки.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 09:45
Можливе зростання ціни на газ для населення: експерт...
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Дивися повний текст Можливе зростання ціни на газ для населення: експерт розповів про наслідки.
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:45
Это невозможный рост цены. Населению предлагают работать, чтоб оплачивать бездарную политику рукоблудства страны, себе-то они и субсидии начисляют и компенсации и зарплаты в нереальные миллионы.
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