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Іспанський лоукост запустить новий рейс із Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це KV стало відомо з повідомлення "Національного промислового порталу".
Дивися повний текст Іспанський лоукост запустить новий рейс із Києва
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:04
Какой он новый? Я прошлым летом ним летал из Рима в Киев.
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