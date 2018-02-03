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Іспанський лоукост запустить
новий рейс із Києва

Іспанський лоукост запустить новий рейс із Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:04

Іспанський лоукост запустить новий рейс із Києва

Пропонуємо до обговорення:
Про це KV стало відомо з повідомлення "Національного промислового порталу".

Дивися повний текст Іспанський лоукост запустить новий рейс із Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:04

Какой он новый? Я прошлым летом ним летал из Рима в Киев.
idealstorm
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