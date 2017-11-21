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Windows 10 обійшла Windows 7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними Statcounter, січнева статистика по ринку настільних операційних систем Windows показує, що за минулий місяць частка Windows 10 зросла на 1,09% і досягла 42,78%, а Windows 7 навпаки знизилася на 0,03% до 41,86%
Дивися повний текст Windows 10 обійшла Windows 7
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R2
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:12
Такими способами НАВЯЗЫВАТЬ 10-ку... не мудрено.
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serg_vronsky
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