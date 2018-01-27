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Майже три кілометри над
прірвою: в ОАЕ запустили...

Майже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:25

Майже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили...

Пропонуємо до обговорення:
В Об'єднаних Арабських Еміратах з 31 січня 2018 року офіційно запустили найдовший у світі тролей.

Дивися повний текст Майже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили найдовший у світі тролей (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:25

Схема метро Лондона:
http://maps-of-metro.ru/images/london-metro.gif

Схема метро Днепропетровска:
https://cs.pikabu.ru/images/big_size_comm/2013-08_5/13771996175108.gif


За державу обидно-с
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