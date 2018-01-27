В Об'єднаних Арабських Еміратах з 31 січня 2018 року офіційно запустили найдовший у світі тролей.
Дивися повний текст Майже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили найдовший у світі тролей (відео).
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:25
Майже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили...
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Дивися повний текст Майже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили найдовший у світі тролей (відео).
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:25
Схема метро Лондона:
Схема метро Днепропетровска:
За державу обидно-с
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